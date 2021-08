Nominato commissario Parco Giustizia, Sisto: «Situazione sbloccata grazie a impegno del goveno»

l Parco della Giustizia di Bari ha il Commissario.

A brevissimo sarà ufficializzato da Palazzo Chigi il nome del tecnico che seguirà la realizzazione del nuovo Polo giudiziario": ad annunciarlo, come riporta la Dire, è il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

"In pochi mesi, dopo anni di fermo - commenta Sisto - siamo riusciti ad avviare le procedure, ad anticipare i tempi dell'originario cronoprogramma del primo lotto, il cui termine lavori è previsto dal Demanio al 2024, e ad avere la nomina di un Commissario per semplificare ogni adempimento".

"Grazie al lavoro di squadra tra le strutture del Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio e al fattivo impegno del Governo, nonché mio personale - prosegue -, il problema dell'edilizia giudiziaria barese, da oltre 20 anni in una situazione di insostenibile precarietà e di cronica attesa, arriverà a una soluzione definitiva, avvalendosi del 'sollievo temporaneo' offerto dall'acquisizione dei quindici piani dell' edificio-torre, sito a fianco dell'attuale sede degli uffici penali in via Dioguardi", conclude.