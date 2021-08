La Puglia vicina alle 5 milioni di somministrazioni. Nel Barese l'80% ha ricevuto almeno una dose

Nel Barese l'80 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Percentuale che scende al 50 per cento per la fascia 12-19 anni. Un doppio traguardo raggiunto dall'Asl di Bari, che sta dando un'accelerata sulla campagna vaccinale a livello provinciale.

"L’attività vaccinale della ASL non si ferma nemmeno ad agosto - spiega il direttore generale Antonio Sanguedolce - anzi l’obiettivo è di potenziare ancora di più le somministrazioni e dare un ulteriore sprint alla campagna vaccinale accelerando le battute finali. Il Nucleo operativo aziendale vaccini e il Dipartimento di prevenzione sono al lavoro in queste ore per aprire nuove agende nel corso del mese – conferma Sanguedolce - per dare la possibilità ai cittadini di prenotare ancora la prima vaccinazione e trovare così ulteriori disponibilità negli hub che sono già impegnati con una media di 10mila somministrazioni giornaliere".

Gli operatori sanitari stanno lavorando a ritmo serrato sul completamento delle vaccinazioni, specie nelle fasce di età più basse in maniera tale da raggiungere la copertura completa prima dell’avvio dell’anno scolastico e far riprendere così in piena sicurezza le attività didattiche in presenza. Migliora progressivamente anche la percentuale di copertura vaccinale con prima dose in tutte le altre fasce di età: 20 – 29 anni (68%), 30 – 39 (69%), 40 – 49 (78%), 50 – 59 (87%), 60 – 69 (92%), 70 – 79 (96%) e over 80 (94%). Intanto sono state 9431 le somministrazioni di vaccino effettuate nelle ultime 24 ore, di cui 3249 prime dosi e 6182 seconde su un totale di oltre 1 milione e 600mila vaccinazioni da dicembre 2020 ad oggi.

A livello regionale, invece, sono 4.892.392 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi (dato aggiornato alle ore 17.00 di ieri dal Report del Governo nazionale). Le dosi sono il 96.6 per cento di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.066.970.