La Puglia è d'oro alle Olimpiadi: Massimo Stano da Palo del Colle al primo posto nella marcia

La Puglia olimpica è d'oro. Massimo Stano ha vinto la medaglia d'oro nella 20km di marcia ai Giochi Olimpici di Tokyo. La gara è stata disputata a Sapporo. L'azzurro ha chiuso in 1'21"05 superando a sorpresa i giapponesi Ikeda e Yamanishi.

Il 29enne è di Palo del Colle ed è nato a Grumo Appula. ma vive a Roma insieme alla moglie ed ex collega Fatima Lofti. I suoi idoli sono l'ex marciatore azzurro Ivano Brugnetti e quello ecuadoriano Jefferson Perez. Al traguardo Stano ha festeggiato con il gesto del dito in bocca a simboleggiare l'arrivo di un bebè. Tesserato per le Fiamme Oro era alla prima esperienza olimpica.