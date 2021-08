Scomparso da una settimana, da Bari l'appello per Giovanni: «Aiutateci a ritrovarlo»

Scomparso nel nulla da una settimana: Giovanni Mormile, 44enne di Bari, è stato visto per l'ultima volta la mattina dello scorso 27 luglio, quando, riuscendo ad eludere la sorveglianza, si è allontanato dal centro diurno che frequenta quotidianamente.

Ora l'associazione Penelope, che supporta i familiari di persone scomparse, lancia un appello a chiunque possa fornire informazioni utili: "Durante la fuga Giovanni ha perso anche le sue ciabattine, è scalzo", spiega l'associazione in una nota. "Poche e vaghe le segnalazioni giunte alla famiglia. La Prefettura ha attivato il piano di ricerca per le persone scomparse, ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti, per aiutare Giovanni e placare l'ansia di una famiglia che sta vivendo momenti di grande angoscia e teme per la sua incolumità, perchè Giovanni deve assumere la sua terapia". Giovanni, spiegano ancora dall'associazione su Fb, si sa muovere con i mezzi pubblici, ma non avrebbe con sè né soldi né documenti e cellulare. E' alto all'incirca 1.75 -1.80 metri, e al momento della scomparsa indossava pantaloncini blu e maglia rossa. Ha un tatuaggio tribale sulla spalla.

Per qualunque segnalazione l'invito è a contattare 112-113 e l'Associazione Penelope Puglia che riunisce familiari ed amici di persone scomparse 3299725717.