Campagna avaccinale: a Bari e provincia cresce la copertura delle fasce più giovani

L'Italia affonda e non s'è desta, La Gazzetta del Mezzogiorno da domani non sarà in edicola

attualita

​La Gazzetta del Mezzogiorno da domani cessa le pubblicazioni. L'augurante e speranzoso titolo "Arrivederci" evidenzia le incertezze e il lassismo di chi l'ha gestita negli ultimi anni.