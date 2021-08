Parcheggiatore abusivo 'al lavoro' in zona Fiera, sorpreso e sanzionato dalla Polizia locale

Strage via Niccolò dell’Arca: Decaro alla cerimonia commemorativa con le associazioni antifasciste

In occasione del 78° anniversario della strage di via Niccolò dell’Arca, durante la quale persero la vita 20 persone, e altre 50 rimasero ferite, in un corteo pacifico organizzato per accogliere gli antifascisti in uscita dal carcere dopo la caduta del regime, nel