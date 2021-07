Ville per le vacanze, barca e conti correnti: sequestro milionario per imprenditore nel Barese

Ville, barche e conti correnti: maxi sequestro milionario per un imprenditore di Gioia del Colle, operante nel settore lattiero caseario. In mattinata i finanzieri della Tenenza di Gioia del Colle hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Bari - III Sezione Penale - nei confronti dell'uomo, già nel 2020 accusato di evasione fiscali e del fallimento di diverse società nel comune barese attive nel predetto settore. All’epoca dei fatti, le indagini eseguite dalle Fiamme Gialle permisero di appurare che l’imprenditore interessato dal provvedimento di sequestro, nel periodo 2009 - 2019, quale amministratore o socio “di fatto” di diverse società intestate o di proprietà di “prestanome”, si era reso responsabile di gravi evasioni fiscali e del fallimento di diverse società gioiesi attive nel settore lattiero - caseario. Le correlate investigazioni patrimoniali - finanziarie evidenziarono che l’imprenditore, proprio nel periodo in cui aveva commesso i predetti reati, aveva acquisito beni di ingente valore, come due prestigiose ville a Gioia del Colle e Policoro ed una imbarcazione di dodici metri, modello Prestige 42 Fly, pur non disponendo di adeguate fonti economiche di origine lecita.

Nello specifico la confisca ha riguardato una lussuosa villa con piscina e piccolo parco privato annesso a Gioia del Colle, di una prestigiosa unità abitativa situata nel Comune di Marina di Policoro (in provincia di Matera) adibita a vacanza estiva, di una imbarcazione di dodici metri e di cospicue disponibilità bancarie. Il soggetto, ritenuto fiscalmente pericoloso e attualmente agli arresti domiciliari per altro procedimento (le cui indagini sono state svolte sempre dai Finanzieri di Gioia del Colle per reati connessi alla bancarotta fraudolenta, in concorso) è stato attinto, altresì, da Misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni 1 e mesi 6, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Il provvedimento di prevenzione emesso dal Tribunale di Bari costituisce l’epilogo di uno dei più importanti contesti investigativi, in materia di aggressione dei patrimoni illeciti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bari (guidata dal procuratore Roberto Rossi), nel quale si è addivenuti al sequestro di beni di origine delittuosa di ingentissimo valore nei confronti di un imprenditore pericoloso per l’ordine economico (“evasore fiscale socialmente pericoloso”), in quanto responsabile di gravi e reiterati delitti tributari e fallimentari. Riguardo, più in generale, alle strategie di contrasto della criminalità, le misure di prevenzione, disciplinate dal “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, si confermano, ancora una volta, uno strumento di intervento di straordinaria duttilità ed efficacia, perché in grado di spogliare i sodalizi delle ricchezze illecite accumulate e di restituire le stesse alla collettività.