Deteneva 30 kg di “bionde di contrabbando”: pregiudicato arrestato dai Carabinieri

Covid: festa abusiva con mille persone, quattro denunce nel Barese

Quasi mille persone sono state sorprese dalla Polizia mentre partecipavano ad una festa privata organizzata abusivamente in una villa in contrada Lamalunga, a Monopoli (Bari), in violazione delle norme anti-Covid. Alla serata, animata da due deejay con addetti alla sicurezza, punto