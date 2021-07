Accompagnava due donne a prostituirsi, bloccato lungo la statale 96: arrestato 59enne

Coronavirus, in Puglia oggi 164 casi postivi e nessun decesso

Oggi domenica 25 luglio 2021, in Puglia sono stati registrati 6610 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 164 casi positivi: 43 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 15 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 72