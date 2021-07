Colpito con un martello di gomma per rubargli il borsone: turista aggredito sul bus

La Regione Puglia verso nuove assunzioni: in palio 721 posti tramite concorso

attualita

La Giunta regionale ha approvato l’adeguamento del piano Assunzionale 2020-2022 ai profili professionali della scorsa delibera di fine 2020 confermando 206 posti per categoria B3, 306 per categoria C e 209 per categoria