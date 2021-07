Tra Bari e provincia salgono al 73% i vaccinati con almeno una dose

Sono 4.117.289 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.05 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 92,3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.461.964).

Nel dettaglio sono 14.404 le somministrazioni di vaccino anti Covid effettuate nei centri territoriali della Asl di Bari nelle ultime 24 ore, dedicate per lo più ad assicurare le seconde dosi in programma. Una nuova giornata vaccinale da record ha impegnato gli operatori dell’hub Fiera del Levante dove in sole 24 ore sono state eseguite 2122 vaccinazioni. Prosegue anche la campagna vaccinale a cura dei Medici di medicina generale che finora hanno nel complesso erogato 244.464 dosi di vaccino, di cui 131.963 prime dosi e 112.501 seconde. Intanto la copertura vaccinale con almeno una somministrazione della popolazione over 12 residente in provincia di Bari è salita al 73 per cento.