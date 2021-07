Picchia la moglie poi le toglie soldi e carte: 37enne denunciato per maltrattamenti

L'ennesima lite in famiglia e le botte, poi il marito violento le toglie tutti i soldi e le carte bancomat e se ne va di casa, lasciandola sola con i tre figli minori. La donna, però, una 40enne, ha chiesto aiuto alla polizia, intervenuta nell'abitazione al quartiere Libertà.

L’uomo, 37enne, già denunciato dalla vittima in passato, è stato nuovamente denunciato per le nuove violenze subite dalla donna nella giornata di ieri Il marito violento, avendo già lasciato l’abitazione, è stato deferito in stato di momentanea irreperibilità all’Autorità Giudiziaria competente per maltrattamenti in famiglia. Nella mattinata di oggi è in corso l’attività di rintraccio del responsabile.