La droga da spacciare nascosta sotto il cuscino in camera da letto: pusher in manette

La droga da spacciare? Era nascosta in camera da letto, proprio sotto il cuscino: un nascondiglio che forse, nelle intenzioni del pusher, avrebbe dovuto assicurargli 'sonni tranquilli'. A scoprirlo sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Bari.

L'uomo, un 45enne noto alle forze dell'ordine, agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori casa dai militari, che lo hanno trovato in possesso di quattro involucri in cellophane contenenti marijuana e due involucri contenenti hashish. Sospettando che il 45enne potesse occultare dell’altra droga nella propria abitazione, i carabinieri hanno proceduto quindi anche alla perquisizione domiciliare. Così nella camera da letto, esattamente sotto il cuscino, i carabinieri hanno trovato un pezzo di hashish di oltre 53 grammi di peso nonché trenta dosi tra hashish e marijuana. A casa sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Alla luce del rinvenimento della droga, il 45enne è stato arrestato, oltre che per evasione, per detenzione ai fini di spaccio di spaccio di stupefacente e sottoposto agli arresti domiciliari per essere sottoposto a giudizio per direttissima la mattina seguente.

Quando la mattina dopo i carabinieri si sono presentati a casa dell'uomo per accompagnarlo in caserma dove si sarebbe tenuto l’udienza di convalida dell’arresto, sono stati attirati da un forte odore di sostanza stupefacente proveniente dalla camera da letto. Con stupore, sotto lo stesso cuscino del giorno precedente, i militari hanno trovato un altro panetto di hashish da 100 grammi e una busta trasparente con 100 grammi di marijuana. In considerazione della sua recidività, al termine dell’udienza di convalida, il 45enne è stato condotto in carcere.