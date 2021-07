Maltrattamenti in famiglia: ieri a Bari due denunce della Polizia di Stato

Due denunce per maltrattamenti in famiglia ieri a Bari da parte della Polizia di Stato.

In mattinata, a Carbonara, i poliziotti della volante di zona sono intervenuti per una lite in famiglia. ù

L’uomo, un pregiudicato 44enne, in fase di separazione da sua moglie 42enne, dopo l’ennesima discussione per motivi di gelosia, ha minacciato di morte la donna.

Dopo la querela della vittima, gli agenti hanno denunciato il responsabile all’autorità giudiziaria competente per minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Nel tardo pomeriggio, i poliziotti della volante di zona sono intervenuti a Palese per una lite familiare in appartamento tra un 40enne e la sua compagna 35enne.

Sul posto gli agenti hanno appurato che la lite in questione è solo l’ultima di numerosi episodi di insulti, minacce e violenze e pertanto l’uomo è stato deferito in stato di libertà per tali reati alla autorità giudiziaria competente ed allontanato senza conseguenze dall’abitazione condivisa.