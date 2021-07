Sorpreso al San Paolo a forzare la porta di una casa popolare per occuparla: denunciato 26enne

Ha tentato di occupare una casa popolare nel quartiere San Paolo di Bari ma è stato scoperto e denunciato dalle Volanti della Polizia: si tratta di un 26enne già noto alle forze dell'ordine, sorpreso sul pianerottolo del terzo piano di uno stabile in zona Europa.

Il giovane è stato notato dagli agenti in prossimità della porta blidata fortemente danneggiata, in possesso di una smerigliatrice angolare e di un palanchino in ferro utilizzati per forzare l’ingresso dell’appartamento. Il 26enne avrebbe confessato agli agenti di aver tentato l’occupazione dell’appartamento spinto dal desiderio di fornire una sistemazione più consona dell’attuale alla propria famiglia. Per lui è scattata la denuncia per tentata invasione di edifici e danneggiamento aggravato. Sequestrati gli arnesi da scasso.