Marijuana e cocaina nello zaino: fermato spacciatore alla stazione di Bari Centrale

Monopoli, dentista picchia due donne e i carabinieri lo arrestano

Avrebbe picchiato la compagna durante un litigio per gelosia e poi anche la sorella di lei intervenuta per difenderla. Un dentista 35enne originario della provincia di Matera è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni. L’uomo, incensurato,