Rubano due computer, ma c'è il localizzatore: refurtiva recuperata dai Carabinieri

Iladri entrano in casa nonostante la presenza dei proprietari, approfittando di una finestra aperta, e riescono a dileguarsi portando via due notebook del valore di oltre duemila euro. Non tutto, però, va secondo i piani: perché i due apparecchi sono dotati di localizzatore, e con i carabinieri sulle loro tracce, i malviventi decidono di abbandonare la refurtiva.

E' accaduto a Modugno: vittima del furto una famiglia residente in un'abitazione a pieno terra nel centro cittadino. E' stata la più piccola della famiglia ad accorgersi dei rumori e a lanciare l'allarme: allertato il 112, sul luogo è subito giunta una gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modugno.

Appreso che i notebook erano dotati di localizzatore, si è subito attivata una pattuglia della Sezione Operativa che seguendo il segnale trasmesso dai computer si è messa subito sulle tracce dei malfattori. Giunti nel quartiere San Paolo di Bari il segnale si è interrotto, ciononostante i militari hanno setacciato la zona in cui, in base all’ultimo segnale ricevuto, potevano trovarsi i pc, controllando tutti i soggetti in transito.

Il movimento deve essere stato notato dai ladri che, per farla franca, poco dopo si sono disfatti dei due dispositivi. A quel punto è ricomparso il segnale, permettendo di rinvenirli, abbandonati, nei pressi di alcuni cassonetti della raccolta differenziata ubicati in via delle Puglie a Bari. I militari hanno recuperato la refurtiva e dopo essersi accertati che tutto fosse integro, l’hanno restituita ai legittimi proprietari.

I Carabinieri sottolineano quanto importante sia, soprattutto nel periodo estivo, che vede l’esodo di molti cittadini, adottare tutti gli accorgimenti possibili per non cadere vittime dei topi d’appartamento.