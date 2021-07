Alla guida di una moto rubata, si ribalta: incidente sul lungomare, 31enne in prognosi riservata

Alla guida di una moto, è caduto ribaltandosi sull'asfalto, sul lungomare nei pressi di Torre Quetta. E' accaduto nella giornata di mercoledì: l'uomo, un 31enne, si trova attualmente in prognosi riservata.

Sprovvisto di documenti, l'uomo è stato successivamente identificato dagli uomini della Polizia locale, intervenuti sul posto, attraverso la comparazione di alcuni dati con la banca dati AFIS che custodisce i dati di tutti coloro sottoposti a fotosegnalamento perché indagati. Si è così risaliti all'identità del 31enne, cittadino tunisino con precedenti, già sottoposto a provvedimento di espulsione il 31 maggio scorso perché irregolare sul territorio.

Le indagini svolte dagli agenti hanno consentito inoltre di accertare che la moto risultava rubata nella stessa giornata di ieri a Bari. Il 31enne, inoltre, è risultato in possesso di un cellulare sottratto, sempre ieri mattina, a un cittadino barese, subito rintracciato dalla Polizia locale, che avrebbe poi riconosciuto nel soggetto infortunato l'autore della rapina subita.

Ulteriori accertamenti sono in corso da parte della Polizia Locale per stabilire l'esatta dinamica del sinistro, che non sembra aver coinvolto altri veicoli o persone.

Sequestrati il motomezzo rubato e il cellulare oggetto della rapina che dopo gli accertamenti di rito, secondo le disposizioni dell'autorità giudiziaria che coordina le indagini, potranno essere restituiti ai legittimi proprietari.