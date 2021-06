Monopoli, dentista picchia due donne e i carabinieri lo arrestano

Avrebbe picchiato la compagna durante un litigio per gelosia e poi anche la sorella di lei intervenuta per difenderla. Un dentista 35enne originario della provincia di Matera è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

L’uomo, incensurato, titolare di uno studio medico nella città lucana, viveva con la compagna e la cognata in un appartamento a Santeramo in Colle (Bari) ed è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Bari.

Stando alle indagini dei militari di Monopoli, città di origine delle due ragazze aggredite che hanno denunciato l'accaduto, l’uomo ubriaco avrebbe picchiato la compagna 25enne, colpendola in pieno volto e procurandole lesioni su tutto il viso. Poi si sarebbe scagliato contro la sorella della vittima intervenuta in difesa di quest’ultima. Stando al racconto delle vittime non era la prima volta che accadeva.

Ad entrambe in ospedale sono state refertate ferite con prognosi di 30 giorni. Dopo alcune ore le due donne, fuggite dall’abitazione con i volti tumefatti, si sono rifugiate a casa dei genitori a Monopoli e quindi si sono rivolte ai carabinieri per sporgere denuncia. I militari, coordinati dalla Procura di Bari, hanno avviato le indagini fino all’arresto del 35enne, al quale la misura cautelare è stata notificata nello studio dentistico che gestisce a Matera.