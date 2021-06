Scontro tra furgone e auto sulla strada provinciale tra Putignano e Gioia: morti madre e figlio

Gravissimo incidente, questa mattina, sulla strada che collega Putignano a Gioia del Colle. Quattro le persone interessate dall’accaduto di cui due, purtroppo, decedute e due invece che sarebbero rimaste ferite.

Sul posto per i rilievi ci sono gli agenti della polizia locale di Putignano, oltre al personale sanitario del 118 e ai Vigili del fuoco intervenuti per estrarre dalle lamiere delle auto i corpi delle due vittime, madre e figlio di 74 e 53 anni di Santeramo in Colle.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 sulla strada comunale Conforto, una traversa della Provinciale 106 che collega Putignano a Gioia del Colle e ha visto coinvolti 2 mezzi: l’auto con a bordo i due santermani e un furgone.

A guidare l'auto era il figlio, mentre la madre era sul sedile del passeggero. Altre due persone, originarie di Gioia del Colle che erano a bordo dell'autocarro, sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice Rosso all'ospedale Di Venere di Bari e al Policlinico di Bari.

I rilievi sono stati curati dalla Polizia Locale di Putignano sotto la coordinazione del pm di turno di Bari, Michele Ruggiero, che nelle prossime ore disporrà accertamenti tecnici specifici per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed individuare eventuali responsabilità e valuterà se disporre le autopsie.