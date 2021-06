Parcheggiatori abusivi: fermati in 5, scattano le sanzioni a Pane e Pomodoro e San Francesco

Parcheggiatori abusivi 'in servizio' sul litorale cittadino fermati e sanzionati dalla Polizia locale. Questa mattina a Bari pattuglie del Nucleo annonaria sono intervenute nella zona antistante il lido San Francesco e nei pressi di Pane e Pomodoro, dove sono stati bloccati cinque parcheggiatori abusivi.

E' scattato il sequestro delle somme provenienti dall'attività illecita (circa 50 euro destinati alla confisca). I parcheggiatori saranno segnalati alla Questura per eventuale emissione del Daspo urbano, con l'allontanamento per non meno di 6 mesi dal luogo in cui è avvenuta la contestazione delle violazioni.