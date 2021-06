Controlli sui taxi "abusivi": sequestrata un'auto a Japigia, scattano le multe per il conducente

Il nucleo Annona della Polizia Locale di Bari ha bloccato, nel quartiere Japigia un'auto il cui conducente già in passato era stato sanzionato per aver adibito il proprio veicolo per il trasporto pubblico abusivo di clienti. Il veicolo a sua disposizione, seppur immatricolato per essere adibito al servizio di noleggio con conducente, "di fatto non era utilizzato per tale scopo - spiega la Locale - poiché il conducente risultava privo di qualsiasi titolo autorizzatorio".

A suo carico sono scattate sanzioni pecuniarie. A queste si aggiungono il ritiro della carta di circolazione per una successiva sospensione da 6 a 12 mesi e il sequestro del mezzo. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni per verificare la regolarità del servizio.