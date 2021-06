Travolto da monopattino in centro a Bari: bimbo di 5 anni in codice rosso

Un bimbo di 5 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un monopattino a noleggio in via Niccolò dell'Arca, a pochi passi da piazza Umberto, nel centro di Bari. Il piccolo è stato soccorso da personale del 118 per poi essere trasportato in ospedale in codice rosso: ha riportato una frattura ad una gamba. La prognosi è a 30 giorni.

L'investitore è stato prontamente identificato. La Polizia Locale ha avviato accertamenti sulla dinamica dell'incidente.