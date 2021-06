Evade dai domiciliari per tornare in carcere: troppo difficile la convivenza con i congiunti

Ieri un 55enne del quartiere Madonnella, sottoposto agli arresti domiciliari, è evaso per presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Bari Scalo in via Tanzi.

Il pregiudicato, resosi autore di analogo episodio lo scorso 15 giugno, veniva tratto in arresto in flagranza di reato e associato presso la Casa Circondariale di Trani: alla base del gesto la difficile convivenza forzata con i propri congiunti.