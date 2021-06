Nel Barese il 64% ha ricevuto almeno una dose. Raggiunta quota 3.183.558 somministrazioni in Puglia

Quasi raggiunte le 960mila vaccinazioni anti Covid negli hub baresi dell'Asl. Il dato è stato diffuso dalla Regione Puglia nell'ultimo report della campagna vaccinale, che vede a livello regionale invece 3.183.558 di dosi di vaccino somministrate (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale), ovvero il 93.7 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.398.689).

Come riportato dall'Asl Bari, domenica scorsa sono state eseguite 8.125 iniezioni di vaccino, di cui 4.983 prime dosi e 3.142 seconde. Le vaccinazioni riservate a soggetti vulnerabili per patologia hanno oltrepassato complessivamente quota 200mila, così come ammontano a oltre 206mila quelle garantite dai medici di medicina generale a propri assistiti delle categorie prioritarie. Proseguono le sedute negli hub interaziendali di Molfetta, Altamura e Modugno, dove sono state eseguite sinora circa 3mila vaccinazioni dedicate a dipendenti del comparto produttivo.

Nel Barese la campagna sino ad oggi ha assicurato una copertura vaccinale del 64 per cento, almeno con la prima dose, alla popolazione vaccinabile (da 12 anni in poi), mentre il 28 per cento ha ultimato il ciclo di immunizzazione. Molto elevate le percentuali di vaccinazione, già con la prima dose, in tutte le fasce d’età: 93% tra over 80 e ultrasettantenni; 89% per over 60; 81% per 50-59enni e 67% tra i quarantenni. Copertura vaccinale in crescita anche tra le generazioni più giovani: il 35% dei trentenni ha ricevuto la prima dose di vaccino, così come il 29% dei 20-29enni e il 17% degli under 20.