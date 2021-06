Rifiuti a Bari, oltre sessanta siti inquinati censiti dall'associazione "Gens Nova"

Nel Barese il 64% ha ricevuto almeno una dose. Raggiunta quota 3.183.558 somministrazioni in Puglia

Cronaca

Molto elevate le percentuali di vaccinazione, già con la prima dose, in tutte le fasce d’età nella provincia: 93% tra over 80 e ultrasettantenni; 89% per over 60; 81% per 50-59enni e 67% tra i quarantenni.