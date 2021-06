Sorpreso al volante con il cellulare, 20enne si allontana poi torna e sferra un pugno al vigile

Arrestato dalla Polizia Locale questa mattina a Palese, verso le ore 11, un giovane ventenne per i reati di violenza, minacce e resistenza a pubblici ufficiali.

L’uomo tratto in arresto è stato denunciato all’autorità giudiziaria per aver commesso violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, ma risponderà anche per le lesioni personali lievi causate ai due agenti della Polizia Locale.



Gli agenti questa mattina si trovavano su via Duca D’Aosta in Palese al fine di dare corso ad alcuni Provvedimenti prefettizi di confisca di veicoli a motore. Sul posto, durante la redazione degli atti e l’attesa del carro gru per il recupero di uno dei veicoli sottoposti a confisca, sopraggiungeva di transito una autovettura Ford il cui conducente utilizzava un telefono cellulare. Nonostante l’avviso orale dei due agenti ad interrompere l’uso del cellulare alla guida il soggetto si allontanava continuando imperterrito ad utilizzare il telefono cellulare proferendo perfino in vernacolo barese diversi improperi all’indirizzo degli operatori.

Dopo pochi minuti il conducente del veicolo tornava sul posto, ove erano rimasti gli agenti a completare le attività in corso, e lasciando il veicolo al centro della strada improvvisamente sferrava violentemente un pugno colpendo uno dei due agenti alla tempia sinistra. Repentino l’avviso via radio alle altre pattuglie della Locale presenti in zona, che prontamente sul posto procedevano, con gli stessi agenti operanti, a trarre in arresto il giovane aggressore, già fermato e trattenuto in loco dall’agente ferito e dalla collega, nonostante doloranti per l’aggressione subita.

Denunciata all’autorità giudiziaria in concorso per gli stessi reati anche la madre del giovane, che nel frattempo era sopraggiunta in loco ad aggredire anche verbalmente gli stessi agenti ancora presenti sul posto.

«E’ avvilente - commenta il comandante Michele Palumbo - la considerazione che per contestare semplici condotte punibili con sanzioni amministrative (sanzione per guida con cellulare) si determinino azioni violente che giungano a porre in pericolo l’incolumità fisica dei pubblici ufficiali, il tutto per impedirne la libertà d’azione ed il compimento del proprio atto d’ufficio».

Per l’uomo tratto in arresto l’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti in regime domiciliare presso la propria abitazione fissando il giudizio direttissimo da svolgersi mercoledì prossimo.