Scoppia la lite in famiglia, nell'abitazione arriva la polizia: 32enne arrestato per maltrattamenti

Tra moglie e marito scoppia un'animata lite, tanto da spingere la donna a chiedere aiuto alla polizia. Così gli agenti delle Volanti hanno arrestato nel fine settimana, al quartiere San Paolo, un 32enne del luogo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno fermato e arrestato l'uomo per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Il 32enne è stato condotto in carcere a Bari.

Più tardi nello stesso giorno, al quartiere Libertà, i poliziotti della volante di zona sono intervenuti ancora una volta per una lite in abitazione tra una donna e il convivente. Sedata la lite, gli agenti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria l’uomo, un 52enne, per maltrattamenti in famiglia.