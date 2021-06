Nel Barese verso i 950mila vaccini somministrati. Nel capoluogo prime dosi al 63%

Sono 3.157.341 le dosi di vaccino anticovid somministrate in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 di ieri dal Report del Governo nazionale.

Le dosi sono il 93,9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.362.299.

Intanto, fine settimana a pieno regime nei centri vaccinali della Asl Bari. Nella giornata di sabato, nei 22 Hub di popolazione attivi, sono state somministrate 11.137 dosi, di cui 7.499 prime dosi e 3.638 seconde. Nel computo anche 1.647 dosi riservate a soggetti vulnerabili per patologia e 2.330 inoculazioni effettuate dai medici di medicina generale.

Sale a 949.126 il conteggio complessivo delle vaccinazioni eseguite nei centri vaccinali della Asl Bari dall’inizio della campagna.

Si continua a ritmo serrato anche di domenica: nell’Hub Fiera del Levante sono in programma 2mila somministrazioni, dopo le quasi mille di sabato. In progressiva crescita la copertura garantita alla popolazione vaccinabile (dai 12 anni in su) residente: “coperti” con un vaccino il 63 per cento dei baresi, mentre il 28 per cento è completamente immunizzato.