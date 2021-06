Doveva scontare una pena in carcere, rintracciata a Bari dai Carabinieri

L’assiduo controllo di persone sulla città di Bari, anche finalizzato a verificare il rispetto della normativa emergenziale, ha consentito di rintracciare una cittadina peruviana, 52enne, gravata da un ordine di carcerazione, per cumulo pene, per aver commesso un furto aggravato nella città di Padova e ingresso illegale nel territorio italiano, emesso nel mese di aprile dall’Autorità Giudiziaria padovana.

La donna è stata controllata, in Corso Italia, a bordo di un’autovettura ed in compagnia di 2 soggetti che, consci della situazione giudiziaria della peruviana, sono stati contestualmente deferiti in stato di libertà per favoreggiamento personale.

L’arrestata, quindi, che dovrà scontare 4 mesi e 13 gg di reclusione, è stata associata presso il carcere di Taranto.