Carbonara: maltratta la compagna, fugge ma viene arrestato

Finisce in carcere, per maltrattamenti in famiglia, un 36enne di orogini algerine.

L'uomo, con numerosi precedenti penali, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Volanti della Questura.

Gli agenti lo hanno raggiunto a Carbonara, nella tarda notte di ieri, nella sua abitazione. Già nella serata di mercoledì scorso, i poliziotti avevano tentato invano di rintracciarlo nella stessa abitazione per notificargli il provvedimento, ma si era reso irreperibile, anche grazie alla collaborazione della sua convivente.

Ieri, gli agenti hanno fatto nuovamente irruzione nell'appartamento. Al loro arrivo il 36enne si è dato ad una precipitosa e rocambolesca fuga sui tetti, ma inutilmente. È stato inseguito e bloccato sul tetto dell’abitazione.

Nel frangente, la vittima dei maltrattamenti, sua compagna e convivente, una 38enne italiana, è stata denunciata per favoreggiamento personale, per aver contribuito alla fuga del 36enne.