Investe due motociclisti sul lungomare e fugge: rintracciato nel Barese pirata della strada

Rintracciato il pirata della strada fuggito dopo l'incidente tra la sua auto e una moto su corso Trieste a Bari. Gli agenti di polizia locale hanno rintracciato l'auto del responsabile nel suo comune di residenza, Valenzano, che riportava le ammaccature derivate dallo scontro davanti al lido comunale di Pane e Pomodoro.

Sulla moto viaggiavano due 60enni, le che condizioni "non destano particolare preoccupazione" come spiegano dal Comando della Locale. Il responsabile è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. Reati per cui è prevista anche la sospensione temporanea della patente.