Controlli nei parchi e nei giardini della città: due persone trovate con 6,5 grammi di hashish

Servizi straordinari disposti dalla polizia locale di Bari in alcuni parchi e giardini cittadini, dove vengono segnalate situazioni di degrado.

Al parco comunale degli Aquiloni, due soggetti sono stati sorpresi in possesso di sostanze psicotrope, precisamente di 6,5 grammi di hashish, che hanno dichiarato di detenere per uso personale.

Sequestrato per la successiva confisca e distruzione il quantitativo di sostanza rinvenuta, mentre i due sono stati segnalati alla locale Prefettura per i provvedimenti amministrativi che prevedono, oltre alla sospensione dell'eventuale patente di guida posseduta, l'affidamento ai servizi riabilitativi per le tossicodipendenze