Via il coprifuoco, ma non solo: da lunedì Puglia in zona bianca. Lopalco: «Ci vuole attenzione»

Da lunedì prossimo la Puglia sarà in zona bianca. I dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, esaminati dalla cabina di regia, hanno confermato per la nostra regione il passaggio nella zona a meno restrizioni.

«L’annunciato ingresso della Puglia in zona bianca - spiega l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco - non deve far perdere di vista i comportamenti virtuosi da tenere, come indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e l’igiene delle mani. Il vaccino farà da argine a nuove fiammate della pandemia, ma il virus continua a circolare e occorre ancora fare attenzione per non vanificare gli sforzi fatti».