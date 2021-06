Oncologo arrestato a Bari, arriva la sospensione da parte dell'Ordine dei Medici

Collegamento ferroviario Bari-Bitritto, Decaro: «I tempi indicati da RFI sono inaccettabili»

Cronaca

Per la messa in esercizio del collegamento sono necessari altri 40 milioni di euro finanziati con il PNRR e le operazioni non saranno completate prima del 2026. Il sindaco: «Chiederemo al ministro di intervenire»