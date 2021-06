Bus in fiamme sul lungomare di Bari: colonna di fumo nero e traffico in tilt

Momenti di paura in pieno centro a Bari: un autobus ha preso fuoco sul lungomare, all'altezza del teatro Margherita.

Dall'incendio si è subito sprigionata una densa colonna di fumo nero - visibile anche a distanza - che ha allarmato quanti in quel momento si trovavano in strada.

Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo. Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Non ci sono stati feriti: autista e passeggeri del mezzo sono riusciti ad abbandonare in tempo il mezzo.

La zona è stata transennata all'altezza dell'incrocio con corso Cavoru. Il traffico è stato deviato dagli agenti della polizia locale per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza.

«L’ultimo episodio simile - commenta il presidente di Amtab Pierluigi Vulcano - risale a novembre del 2018. Un plauso particolare va fatto all’Operatore di esercizio che grazie alla sua professionalità, abnegazione e prontezza di riflesso ha adottato tutti gli accorgimenti necessari a mettere in sicurezza tutti i passeggeri trasportati. Nonostante l’uso di più estintori le fiamme sono state domate son con l’arrivo dei Vigili del fuoco. Si tratta di un bus di marca mercedes immatricolato nel 2006 ancora in servizio, nonostante la flotta aziendale quasi totalmente rinnovata, perché in buono stato d’uso e sottoposto alla normale manutenzione. Le fiamme si sono propagate partendo dal vano motore e le cause sono ancora in corso di accertamento anche se si sospetta di una perdita di olio dell’idroguida finita su di un parte incandescente».