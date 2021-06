Incidente mortale sulla Carbonara - Modugno: perde la vita 37enne

Al via “Pomeriggi con Janssen”: l’iniziativa dedicata alle vaccinazioni monodose per gli over 40

Attualità

E’ l’iniziativa voluta dalla ASL di Bari che – per incentivare la campagna vaccinale - dà la possibilità ai cittadini con età superiore ai 40 anni di prenotare la somministrazione con singola dose del vaccino Janssen di pomeriggio