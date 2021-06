Coronavirus: in Puglia un solo decesso e 161 contagi su 7mila tamponi

Oggi sabato 5 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 7220 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 161 casi positivi: 44 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 36 nella provincia BAT, 22 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. 8 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

E’ stato registrato 1 decesso, in provincia di Brindisi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.525.636 test. 225.500 sono i pazienti guariti. 19.206 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.243 così suddivisi: 94.693 nella Provincia di Bari; 25.363 nella Provincia di Bat; 19.409 nella Provincia di Brindisi; 44.872 nella Provincia di Foggia; 26.627 nella Provincia di Lecce; 39.116 nella Provincia di Taranto; 801 attribuiti a residenti fuori regione; 362 provincia di residenza non nota.

