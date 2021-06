E' sempre emergenza cinghiali: un esemplare in cerca di cibo tra i cassonetti al quartiere San Paolo

Un cinghiale indisturbato per le strade del quartiere San Paolo. Sorpreso a rovistare fra i cassonetti in cerca di cibo, l’animale scappa al passaggio di un’auto.

Le foto che pubblichiamo mostrano un esemplare adulto di una certa stazza, che si dà alla fuga mettendo a rischio eventuali passanti e automobilisti.

Queste immagini documentano un pericolo più volte evidenziato soprattutto dalla Coldiretti Puglia, che proprio qualche settimana fa è tornata ad invocare una stretta per la predisposizione del Piano regionale di gestione e controllo del cinghiale, in una lettera inviata all’Assessorato regionale all’Agricoltura, dove si fa riferimento alla convenzione sottoscritta tra gli Ambiti territoriali di caccia della Puglia e il Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Bari, che deve profilare il percorso per il contenimento dei cinghiali in Puglia.