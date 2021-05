Rogo di rifiuti a Ceglie: sequestro del terreno e denuncia per il proprietario

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Bari, nell’ambito di un servizio diretto al contrasto del fenomeno delle combustioni di rifiuti nelle periferie baresi, insospettiti dall’avvistamento di una colonna di fumo in località Ceglie del Campo, hanno scoperto che su un terreno privato, delimitato da muro perimetrale, era in corso la combustione di un cumulo di rifiuti e cogliendo in flagranza il responsabile, residente nella stessa zona.

Il rogo era costituito da infissi in legno e pannelli coibentati e sul posto erano presenti anche rifiuti ferrosi, edili e di altra natura, oltre a tracce di precedenti combustioni.

Con il supporto dei militari della Stazione di Bari Carbonara, intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno procedeto al sequestro del terreno interessato dalle condotte illecite e al deferimento del responsabile all’A.G. di Bari per i reati di deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti.