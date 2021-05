Striscione intimidatorio e testa di maiale fuori dallo stadio: indagati due ultras

La Procura di Bari sta stringendo il cerchio attorno agli autori di alcuni episodi intimidatori ai danni della squadra.

A cominciare dal posizionamento di una testa di maiale davanti allo stadio il 27 aprile, accompagnata dallo striscione " Se non ci credete questa fine farete". Per quell’episodio sono indagati due esponenti del tifo organizzato, di 37 e 42 anni, nei cui confronti nei giorni scorsi sono state eseguite perquisizioni disposte dal pm Claudio Pinto e dal coordinatore della Dda Francesco Giannella, che indagano per minacce aggravate dal metodo mafioso. A loro gli uomini della Digos sono arrivati esaminando i video di alcune telecamere di sorveglianza.

I poliziotti hanno inoltre ricostruito la visita che altri quattro ultras hanno effettuato di recente sotto casa del capitano del Bari, Valerio Di Cesare.

L’indagine mette insieme una serie di episodi avvenuti negli ultimi mesi in danno di esponenti della società biancorossa e riguarda anche l’apposizione di un altro striscione sulla tangenziale e i fumogeni lanciati contro l’autobus della squadra che, il 25 aprile, rientrava dalla sconfitta di Torre del Greco.