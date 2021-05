Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di Bari: un arresto e tre denunce

Ieri a Bari, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volante, in distinte attività, hanno arrestato un 24enne per detenzione ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà tre persone a vario titolo.

Nel pomeriggio a Poggiofranco i poliziotti della volante di zona hanno fermato e controllato un’autovettura condotta da un 24enne con numerosi precedenti; il giovane è stato trovato in possesso di una ventina di dosi di cocaina ed una somma di denaro presumibile frutto dello spaccio.

Il veicolo e i circa 13 grammi di cocaina sono stati sequestrati ed il giovane è stato tratto in arresto e sottoposto a detenzione domiciliare.

In zona San Paolo, presso un noto centro commerciale, è stato richiesto l’intervento della volante di zona su segnalazione al 113, per una donna bloccata dopo le casse di un negozio di abbigliamento con alcuni capi di abbigliamento con l’antitaccheggio forzato ed alcuni profumi per un ingente valore commerciale. Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato e denunciato per furto aggravato una donna 31enne, cittadina algerina incensurata.

La merce è stata restituita al titolare dell’attività in sede di denuncia.

In piena notte a Carbonara i poliziotti della volante di zona hanno fermato e controllato una vettura con due persone a bordo; gli occupanti, un 49enne ed un 24enne, entrambi pluri-pregiudicati, non essendo in grado di giustificare la loro presenza in strada a notte inoltrata, sono stati sanzionati per la violazione del coprifuoco imposto dalle norme anti-contagio.