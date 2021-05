Colpisce ragazzina in faccia con una busta piena di oggetti: preso 41enne

Un uomo di 41 anni, di origine bengalese, senza fissa dimora, è stato denunciato dalle Volanti della Polizia per lezioni aggravate. L'uomo, secondo una ricostruzione, è stato bloccato in piazza Massari dopo aver aggredito una minorenne.

La ragazzina sarebbe stata colpita al volto con un sacchetto di plastica contenente diversi effetti personali tra cui una bottiglietta in plastica piena di acqua. La minore è stata subito soccorsa da alcune persone che avevano assistito alla scena. In quel frangente suo fratello maggiorenne è riuscito a bloccare l’uomo trattenendolo in attesa dell'arrivo degli agenti. Per il 41enne è così scattata la denuncia.