Aggredisce moglie durante lite in casa: 40enne denunciato e allontanato dall'abitazione

Un 40enne del quartiere Japigia di Bari è stato denunciato dalle Volanti della Polizia per maltrattamenti in famiglia e minacce dopo aver aggredito la moglie. Le Volanti della Polizia sono intervenute per sedare una violenta lite in un appartamento.

L'uomo, secondo gli agenti, avrebbe assalito la consorte, costretta poi a ricorrere a cure mediche. Il 40enne è stato quindi denunciato e allontanato dalla casa familiare.