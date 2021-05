Tamponamento auto a Bari sulla Statale 16: muore bimbo di 8 anni

Sorpresi a non rispettare il coprifuoco e senza mascherina: 8 ragazzi sanzionati

Nel corso di uno dei servizi di controllo del territorio messi in campo dai militari del Comando Compagnia Carabinieri di Modugno, svolti per prevenire e reprimere reati in genere, ma anche finalizzati a far sì che le norme dettate per prevenire il diffondersi della pandemia