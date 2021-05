Incidente mortale sulla statale 16 a Bari: perde la vita motociclista di 36 anni

Un uomo di 36 anni è morto nel pomeriggio in un incidente avvenuto sulla statale 16 a Bari, in direzione nord, all'altezza dello svincolo per Palese - via Nazionale.

Secondo una prima ricostruzione, il 36enne, alla guida di un grosso scooter, per cause da accertare avrebbe perso il controllo rovinando sull'asfalto. Stando ai primi rilievi della Polizia stradale, l'ipotesi è che non ci siano altri mezzi coinvolti, ma accertamenti sono in corso per fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'accaduto. Inutili purtroppo i soccorsi del 118: l'uomo è morto sul posto per le gravi ferite riportate.

Sul posto per la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia locale: il tratto interessato è stato chiuso al traffico per oltre due ore e la circolazione è stata deviata verso l'uscita B- Via Napoli. La strada è stata riaperta intorno alle 19.