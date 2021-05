In auto con trenta dosi di vaccino AstraZeneca: fermati al porto due uomini diretti in Albania

Sono stati sorpresi nel porto di Bari nella notte del 5 maggio mentre cercavano di portare in Albania tre fiale di vaccino Astrazeneca, per un totale di 30 dosi: due uomini iraniani con cittadinanza tedesca sono finiti al centro di un’inchiesta della Procura di Bari per ricettazione.

Da dove siano state sottratte quelle fiale, sequestrate dagli ispettori dell’Agenzia delle dogane e dai militari del II Gruppo Bari della Guardia di Finanza, è la domanda a cui gli inquirenti stanno cercando risposta.

I due viaggiavano a bordo di un'auto e sono stati sottoposti a controllo doganale poco prima di salire sul traghetto Aurelia diretto a Durazzo. Nel veicolo è stata trovata una borsa frigo, nella quale erano occultate le tre fiale di vaccino sotto del ghiaccio.

Il vaccino è stato sequestrato e i due uomini indagati per ricettazione.