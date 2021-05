Policlinico di Bari: dopo l'incendio al lavoro per riattivare il pronto soccorso

A seguito delle verifiche strutturali e impiantistiche per la messa in sicurezza degli ambienti interessati dall’incendio sviluppatosi al piano seminterrato del padiglione Asclepios, il Policlinico di Bari ha sospeso temporaneamente l’attività del pronto soccorso.

«Nella giornata di ieri - si legge in una nota dell'ospedale - sono state verificate le condizioni della struttura: gli impianti elettrici e gasmedicali sono risultati funzionanti. Si è reso necessario, invece, procedere in maniera precauzionale, a tutela dei pazienti e degli operatori sanitari, con interventi di pulizia e di sanificazione dei canali di ventilazione del pronto soccorso. I lavori di pulizia dell’impianto di aerazione, in tutto 300 metri di canali, proseguono h24 e al termine degli interventi sarà possibile riattivare il pronto soccorso. Nella camera calda del pronto soccorso è garantita la presenza di un'ambulanza medicalizzata d'emergenza per il soccorso di eventuali pazienti critici che dovessero arrivare autonomamente in ospedale».