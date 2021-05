Incendio al Policlinico: disposta la chiusura precauzionale per 24 ore del Pronto Soccorso

In relazione all’incendio sviluppatosi al piano seminterrato di Asclepios, il Policlinico di Bari questa mattina ha disposto la chiusura precauzionale per 24 ore del pronto soccorso al fine di poter consentire le verifiche strutturali, impiantistiche e la messa in sicurezza degli ambienti interessati. I pazienti presenti al pronto soccorso sono stati subito spostati nel modulo esterno per le emergenze e messi in sicurezza.

Il sistema di rilevazione incendio - fa sapere in una nota la direzione dell'ospedale barese - ha funzionato correttamente e sono stati immediatamente allertati i vigili del fuoco. I danni sono stati limitati agli ambienti e alle attrezzature. Si precisa che l’area in cui si è sviluppato l’incendio non ospita un deposito rifiuti, ma si tratta di uno dei punti di raccolta temporanei dei rifiuti prodotti nel padiglione che vengono quotidianamente ritirati con appositi mezzi e portati nell’area ecologica. L’area ecologica per il deposito dei rifiuti ospedalieri è stata attrezzata a fine 2019 dalla direzione del Policlinico di Bari proprio per eliminare i depositi di rifiuti esistenti nei vari padiglioni.

L’azienda ha provveduto a presentare denuncia su quanto accaduto.