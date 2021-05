Sono 1.857.846 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato secondo il report del Governo nazionale alle ore 17).

1.985.625 risultano le dosi consegnate dal Commissario nazionale alla Puglia che ne ha somministrate il 93,6%, risultando la regione con la maggiore somministrazione di dosi in rapporto a quelle consegnate.

Sul sito lapugliativaccina.regione.puglia.it è stato pubblicato un contatore delle dosi somministrate, aggiornato periodicamente dal sistema GIAVA, il sistema informativo regionale per la Gestione Informatizzata delle Anagrafi Vaccinali.

Poco meno di 10mila somministrazioni eseguite nella giornata del 15 maggio nei centri vaccinali della ASL Bari. Precisamente 7.576 prime dosi e 2.314 seconde, tra cui 3.814 (2.722 prime, 1.092 seconde) somministrate dai medici di Medicina generale in particolare a pazienti vulnerabili per patologia (2.488), fragili (702), caregiver e conviventi (455).

La campagna vaccinale sta progressivamente raggiungendo fasce sempre più ampie di popolazione. Sinora sono state somministrate complessivamente 611.613 dosi di vaccino, di cui 125.174 a soggetti vulnerabili per patologia, con la copertura assicurata - almeno con la prima dose - al 34 per cento dei residenti nel territorio provinciale di Bari. Percentuali ragguardevoli per le categorie prioritarie: hanno già ricevuto una dose di vaccino l’89 per cento degli ultraottantenni (il 76% anche la seconda), l’87 per cento degli over 70, il 73 per cento degli over 60 e il 29 per cento dei cittadini tra i 50 e 59 anni.